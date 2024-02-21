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01:01, 21 февраля 2024Ценности

Бритни Спирс попыталась избавиться от одежды во время танца

Кадр: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс попыталась избавиться от одежды на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя певица записала ролик, на котором предстала в красном кроп-топе, оформленном принтом в «горох», и черных мини-шортах спортивного бренда Nike. Кроме того, на ней были сапоги на массивном каблуке. Во время исполнения танца знаменитость несколько раз припускала низ наряда, демонстрируя на камеру розовые трусы.

Затем артистка решила сменить верх своего комплекта одежды и примерила белый топ с рюшами на рукавах. В обновленном наряде она продолжила танцевать, пытаясь снять с себя шорты.

Ранее поп-певица Бритни Спирс станцевала перед камерой в откровенном наряде. Тогда она надела красное латексное боди без бретелей и с глубоким декольте. Кроме того, звезда примерила ободок с рогами аналогичного цвета, черные сапоги на каблуках и взяла в руки трезубец.

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      Карина Черных
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