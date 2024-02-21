Бывшего лидера российской банды и его подельников задержали за двойную расправу

В Петербурге задержали экс-лидера банды за двойное убийство в 1997 году

В Санкт-Петербурге задержали 61-летнего бывшего главаря банды 90-х и его 54-летнего и 52-летнего подельников за двойную расправу, совершенную 27 лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

Полицейские выяснили, что в 1997 году участники банды поссорились между собой из-за кражи общих денег. Тогда фигуранты выстрелили в 24-летнего и 23-летнего мужчин. Это стало актом устрашения для других членов группировки.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Трое задержанных уже были судимы ранее за тяжкие преступления, совершенные в 1990-е годы.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД пресекли канал поставки в Россию фальшивых долларов. В результате задержаны трое участников международной организованной преступной группировки (ОПГ).