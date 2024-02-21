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20:43, 21 февраля 2024Россия

Четыре машины скорой помощи прибыли к месту пожара в жилом доме Петербурга

В Петербурге загорелся жилой дом, на место прибыли четыре машины скорой помощи

В Санкт-Петербурге на место пожара в жилом доме прибыли четыре машины скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

ЧП произошло в многоквартирном доме на проспекте Большевиков. Отмечается, что в здании нет электричества. Жильцы эвакуировались вместе с детьми и животными, на данный момент они находятся на улице.

Помимо того, к месту возгорания прибыли пожарные расчеты и сотрудники полиции. Данных о пострадавших и площади пожара нет.

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      Никита Абрамов
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