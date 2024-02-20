Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 20 февраля 2024Россия

Лишивший россиянина гаража и бани пожар попал на видео

МЧС: житель Кургана лишился бани, гаража и машины из-за короткого замыкания

Житель Кургана в СНТ «Мостовик» лишился бани, гаража с машиной и снегоходом из-за короткого замыкания, вызвавшего пожар. Инцидент попал на видео, ролик опубликовало в Telegram-канале МЧС России по Курганской области.

На кадрах видно, как пожар целиком охватил деревянное здание и едва не перекинулся на соседний автомобиль. По информации ведомства, пожар площадью 60 квадратных метров удалось ликвидировать, остановив его дальнейшее распространение. Сообщений о пострадавших не поступало.

В МЧС указали на то, что пожар вспыхнул из-за короткого замыкания проводки на потолке гаража курганца. В ведомстве считают, что причиной тому могла стать повышенная влажность в помещении или скачок напряжения.

Ранее стало известно, как житель Уфы соорудил самодельный удлинитель, который загорелся в квартире, и привел к пожару. В итоге он получил ожоги и отравление продуктами горения и попал в реанимацию.

Что думаешь? Оцени!
      Владислав Толстиков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса». Чем сейчас занят бывший главком ВКС?

      Пропавшую россиянку нашли на той же улице после месяца поисков

      В ВС России рассказали о воевавших под Авдеевкой канадских наемниках

      Лишивший россиянина гаража и бани пожар попал на видео

      В СВР опровергли поражение СССР в Афганистане

      Раскрыт механизм загадочного космического явления

      В российской промышленности заметили ухудшение настроений

      Майданов раскритиковал поездку Киркорова в зону СВО

      Власти России поддержали снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок за рубежом

      Землетрясение произошло в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше