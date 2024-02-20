Лишивший россиянина гаража и бани пожар попал на видео

МЧС: житель Кургана лишился бани, гаража и машины из-за короткого замыкания

Житель Кургана в СНТ «Мостовик» лишился бани, гаража с машиной и снегоходом из-за короткого замыкания, вызвавшего пожар. Инцидент попал на видео, ролик опубликовало в Telegram-канале МЧС России по Курганской области.

На кадрах видно, как пожар целиком охватил деревянное здание и едва не перекинулся на соседний автомобиль. По информации ведомства, пожар площадью 60 квадратных метров удалось ликвидировать, остановив его дальнейшее распространение. Сообщений о пострадавших не поступало.

В МЧС указали на то, что пожар вспыхнул из-за короткого замыкания проводки на потолке гаража курганца. В ведомстве считают, что причиной тому могла стать повышенная влажность в помещении или скачок напряжения.

Ранее стало известно, как житель Уфы соорудил самодельный удлинитель, который загорелся в квартире, и привел к пожару. В итоге он получил ожоги и отравление продуктами горения и попал в реанимацию.

