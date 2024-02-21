Число желающих вернуться на Украину беженцев за год снизилось вдвое

ООН: число желающих вернуться беженцев с Украины за год снизилось вдвое

Число беженцев и переселенцев с Украины, желающих вернуться в страну, за год снизилось более чем вдвое. Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным на февраль 2024 года, на Украину не собираются возвращаться 11 процентов беженцев и 15 процентов переселенцев. Год назад их численность составляла 5 и 7 процентов, соответственно.

Однако все еще желают вернуться 65 процентов беженцев и 72 процента переселенцев. Не определились — 24 процента беженцев и 12 процентов переселенцев.

ООН сообщает, что Украину покинули почти 6,5 миллиона граждан, еще около 3,7 миллиона стали переселенцами внутри страны.

Ранее стало известно, что число украинских беженцев в Германии уменьшилось более чем на 300 тысяч. В настоящее время в стране находятся 1,13 миллиона украинцев.