Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:16, 21 февраля 2024Среда обитания

Дачников призвали снимать кожуру с бананов с одной целью

Эксперты призвали подкармливать дачные розы банановой кожурой

Фото: Julia Kuzenkova / Unsplash

Чтобы розы на даче как можно дольше оставались пышными, рекомендуется удобрить их настоем из банановой кожуры. Таким советом поделились эксперты «БелНовостей».

С этой целью снятую кожуру необходимо подсушить и измельчить, а затем залить литром воды. В раствор также можно добавить две чайные ложки соды.

Пионы рекомендуется удобрять раствором на основе дрожжей и хлеба. Дачников призвали использовать ее дважды в год, летом и весной. Темный хлеб рекомендуется нарезать на небольшие кубики и замочить в ведре воды. Для более яркого эффекта можно добавить измельченную крапиву. Средство должно настаиваться около 6-7 дней.

Дрожжевым раствором можно подкармливать также и другие растения в саду. Для приготовления в литре воды необходимо растворить 200 грамм дрожжей, а затем массу смешать с еще 10 литрами чистой воды.

Ранее дачникам в преддверии посадочного сезона рекомендовали покупать семена цветов-однолетников, а также роз в упаковках.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь пускай худеют». Володин заявил о возвращении России рыбы, десятилетиями поедавшейся англичанами

      Финляндия захотела навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

      Дачников призвали снимать кожуру с бананов с одной целью

      Тренер ЦСКА рассказал о будущем Чалова в команде

      Представитель Киркорова отреагировала на обвинения Костюшкина в краже образа

      Американский разведчик заявил о разгроме НАТО на Украине

      Владельцы Qiwi-кошельков получат шанс на возврат средств

      Назван способ убрать со стола следы от чашек

      Пассажир показал разрушающееся крыло самолета и рассмешил пользователей сети

      Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском селе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше