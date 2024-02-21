Девушка порылась в мусорном ведре секонд-хенда и удивилась неожиданной находке. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В видео пользовательница сети с никнеймом @myfavthriftedfinds похвасталась первой ценной вещью, которую она обнаружила на дне корзины. Так, она показала открытые зеленые туфли, оформленные красной окантовкой и небольшим каблуком, люксового бренда Miu Miu. После этого юзерша продемонстрировала еще одну пару обуви той же марки, но уже закрытую и украшенную красно-белой вертикальной полоской. «Они такие красивые, что у меня перехватило дыхание», — поделилась она своими впечатлениями.

Подписчики поздравили автора ролика в комментариях. «Miu Miu в мусорном баке — это просто дикость», «Благодаря такой удаче ты получила самый настоящий лотерейный билет», «Боги бережливости существуют», — писали они.

Ранее жительница Чикаго купила роскошную обувь в люксовом бутике и возмутилась неожиданной находкой. Блогерша с никнеймом @babybeau опубликовала видео, в котором показала новые тапки марки Bottega Veneta стоимостью 1250 долларов (114 тысяч рублей) из мультибрендового магазина Saks Fifth Avenue. Женщина пожаловалась, что ей отправили реплику обуви.

