Женщина купила роскошную обувь в бутике и возмутилась неожиданной находкой

Жительница Чикаго купила роскошную обувь в люксовом бутике и возмутилась неожиданной находкой. Соответствующий материал публикует New York Post.

Блогерша с никнеймом babybeau опубликовала видео, в котором показала новые тапки марки Bottega Veneta стоимостью 1250 долларов (114 тысяч рублей) из мультибрендового магазина Saks Fifth Avenue. Женщина пожаловалась, что ей отправили реплику обуви. По словам покупательницы, в магазине Bottega Veneta консультанты подтвердили, что она приобрела фейк.

«Посмотрите на пыльник — он даже близко не похож на оригинальный. При этом сама коробка настоящая. Продавцы предположили, что предыдущий клиент просто вернул в ней фейковую обувь под видом настоящей, а продали пару мне», — подчеркнула расстроенная автор поста.

Представители Saks Fifth Avenue заявили, что проведут расследование по поводу случившегося, и принесли извинения.

В ноябре 2023 года сообщалось, что пользовательница сети Эмма Макхью из Ирландии заказала топ на сайте ретейлера Shein и получила «бабушкины трусы».