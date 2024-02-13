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16:41, 13 февраля 2024Ценности

Женщина купила роскошную обувь в бутике и возмутилась неожиданной находкой

Кадр: @babybeau / TikTok

Жительница Чикаго купила роскошную обувь в люксовом бутике и возмутилась неожиданной находкой. Соответствующий материал публикует New York Post.

Блогерша с никнеймом babybeau опубликовала видео, в котором показала новые тапки марки Bottega Veneta стоимостью 1250 долларов (114 тысяч рублей) из мультибрендового магазина Saks Fifth Avenue. Женщина пожаловалась, что ей отправили реплику обуви. По словам покупательницы, в магазине Bottega Veneta консультанты подтвердили, что она приобрела фейк.

«Посмотрите на пыльник — он даже близко не похож на оригинальный. При этом сама коробка настоящая. Продавцы предположили, что предыдущий клиент просто вернул в ней фейковую обувь под видом настоящей, а продали пару мне», — подчеркнула расстроенная автор поста.

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Представители Saks Fifth Avenue заявили, что проведут расследование по поводу случившегося, и принесли извинения.

В ноябре 2023 года сообщалось, что пользовательница сети Эмма Макхью из Ирландии заказала топ на сайте ретейлера Shein и получила «бабушкины трусы».

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      Карина Черных
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