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11:18, 21 февраля 2024Среда обитания

Домохозяек призвали не думать о красоте кухонь

Дизайнер Тычино рекомендовала в первую очередь думать о функциональности кухни

Фото: Unsplash

Домохозяек при организации кухонного пространства призвали в первую очередь думать о функциональности, а не о красоте кухни. Этим и другими советами в разговоре с «МОС СМИ» поделилась дизайнер Юлия Тычино.

По словам специалиста, многие хозяйки при обустройстве кухни уделяют особое значение дизайну помещения. При этом Тычино рекомендовала в первую очередь подумать, как удобнее было бы расположить кухонный гарнитур, где установить полочки для бытовой техники, а где разместить посуду и другие кухонные принадлежности.

Для начала необходимо избавиться от ненужных вещей, которыми хозяйка давно не пользуется. Вещи, которыми пользуются нечасто, рекомендуется убрать на верхние полки. Кухонные принадлежности нужно размещать в удобном месте. Например, ножи можно поставить на рабочую столешницу, либо закрепить над столешницей специальную магнитную полосу для их хранения. Кастрюли и сковороды можно хранить в шкафу под столешницей. Специи также удобно разместить рядом с плитой.

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Рекомендуется выбирать баночки для хранения сыпучих продуктов, выполненные в едином стиле. Это придаст им аккуратный вид. Также важно не покупать большие емкости, если хозяйка не собирается заполнять их полностью.

Самая распространенная ошибка при организации кухни — полки не по размеру, когда на них не помещается бытовая техника. Поэтому рекомендуется определить, что будет стоять на полке, перед ее покупкой, посоветовала дизайнер.

Ранее дизайнер Тычино посоветовала не ставить сушилку для посуды рядом с раковиной, поскольку это испортит внешний вид кухни.

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      Мария Черкасова
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