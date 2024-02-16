Эксперт призвала срочно убрать один предмет с кухонной столешницы

Эксперт Тычино: сушилку для посуды нельзя ставить рядом с раковиной

Сушилку для посуды нельзя ставить рядом с раковиной, чтобы не портить внешний вид квартиры. Срочно убрать один предмет с кухонной столешницы призвала дизайнер Юлия Тычино, передает издание «БелНовости».

По словам Тычино, посуда высыхает за 15-20 минут, однако хозяева редко убирают ее сразу. В результате скопившиеся тарелки и другая утварь скапливается на виду и создает ощущение беспорядка.

Эксперт предложила два способа решения проблемы. Можно купить квартирую сушилку, которая будет гармонично смотреться в интерьере кухни, и не забывать регулярно разбирать накопившуюся на ней посуду. Второй способ — поместить сушилку в закрытый шкаф.

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