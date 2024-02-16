Среда обитания
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10:13, 16 февраля 2024Среда обитания

Названы причины появления пауков дома

«БелНовости»: пауки появляются в доме из-за подходящих условий

Фото: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Пауки появляются в доме или квартире из-за подходящих условий. Чтобы избавиться от членистоногих, нужно лишить их привычной среды и возможности добывать пищу, сообщают эксперты издания «БелНовости».

В случае с пауками-волками, которые не используют паутину и ползают, чтобы достать еду, следует обратить внимание на места с повышенной влажностью. Этот вид можно заметить выползающим из-за под раковины, так как пауки-волки часто охотятся на чешуйниц, мокриц и других мелких насекомых во влажной и затхлой среде.

Эксперты советуют проверить пол и стены на наличие трещин, через которые пауки могут проникать в жилье из подвала — их необходимо заделать. Дело также может быть в протекших трубах и засоренных каналах вентиляции. Устранение поломок и засоров решит проблему.

Ранее портал раскрыл простой способ избавиться от плесени в ванной комнате. Для этого понадобится нашатырный спирт.

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      Александра Качан
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