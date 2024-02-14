Раскрыт самый простой способ избавиться от плесени в ванной

Устранить грибок и плесень в ванной поможет нашатырный спирт

Избавиться от грибка и плесени в ванной комнате поможет нашатырный спирт. Самый простой способ устранить проблему раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Специалисты советуют смешать аптечное средство в равных пропорциях с водой и перемешать. «Все же нашатырь — это тот ингредиент, который можно назвать эффективным антисептиком и антимикробным препаратом», — пояснили эксперты.

Полученный раствор следует распылить на пораженные поверхности, а через несколько минут почистить их щеткой или губкой. При серьезных загрязнениях средство можно выдерживать несколько часов. «В конце чистки останется только сполоснуть поверхность чистой водой и насухо вытереть», — заключили специалисты.

Ранее стало известно о средстве, которое поможет справиться с плесенью на окнах. Для борьбы с грибком эксперты предложили приготовить раствор с маслом чайного дерева, которое обладает противогрибковым и антибактериальным свойствами.