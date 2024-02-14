Назван простой способ избавиться от плесени на окнах

Избавиться от плесени на окнах удастся с помощью масла чайного дерева

Избавиться от плесени, образовавшейся на окнах, удастся с помощью масла чайного дерева. Простой способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты объяснили, что плесень часто образуется на окнах, откосах, стенах и других поверхностях именно в холодное время года, когда на стеклах образуется конденсат, а помещение проветривается реже обычного. Помимо этого, черные колонии грибка могут появиться по причине некачественной установки пластиковых окон.

Для борьбы с плесенью эксперты предложили приготовить раствор с маслом чайного дерева, которое обладает противогрибковым и антибактериальным свойствами. Они посоветовали смешать одну чайную ложку масла в стакане воды, а затем нанести на «пораженные» участки в доме и оставить на полчаса. После этого места нанесения раствора понадобится протереть сухой тряпкой. Специалисты порекомендовали повторять эти действия каждые несколько дней, чтобы предотвратить повторное появление плесени.

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