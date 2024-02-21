Два здания РПЦ с разницей в сутки загорелись в российском регионе

В Омской области спустя сутки после пожара в храме загорелось здание монастыря

В Омской области с разницей в сутки загорелись два здания, относящихся к Русской православной церкви. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным портала, в среду, 21 февраля, в селе Татьяновка загорелась трапезная Серафимовского женского монастыря. В результате пожара у здания уже обвалилась крыша. Площадь пожара оценивается в 450 квадратных метров.

А днем ранее, 20 января, в находящемся неподалеку селе Марьяновка загорелось здание храма, которое строилось около десяти лет. Пострадавших нет ни в первом, ни во втором случае.

20 февраля сообщалось, что житель Кургана лишился бани, гаража с машиной и снегохода из-за короткого замыкания. Мощный пожар попал на видео.