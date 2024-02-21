Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:03, 21 февраля 2024Россия

Два здания РПЦ с разницей в сутки загорелись в российском регионе

В Омской области спустя сутки после пожара в храме загорелось здание монастыря

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Омской области с разницей в сутки загорелись два здания, относящихся к Русской православной церкви. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным портала, в среду, 21 февраля, в селе Татьяновка загорелась трапезная Серафимовского женского монастыря. В результате пожара у здания уже обвалилась крыша. Площадь пожара оценивается в 450 квадратных метров.

А днем ранее, 20 января, в находящемся неподалеку селе Марьяновка загорелось здание храма, которое строилось около десяти лет. Пострадавших нет ни в первом, ни во втором случае.

20 февраля сообщалось, что житель Кургана лишился бани, гаража с машиной и снегохода из-за короткого замыкания. Мощный пожар попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      Угрожавший ножом полицейским россиянин пойдет под суд

      В сети высмеяли новый выход Селены Гомес в свет фразой «съела своего парня»

      В России появится система СМС-оповещений об опасности в школах

      Жена добровольца из «Шторм Z» недосчиталась денег на его карте и забила тревогу

      Украинские войска нанесли удар по больнице в Донецке

      Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют

      Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира

      Иностранца осудят за совершенную девять лет расправу над россиянкой

      Раскрыто место съемок «Бегущего по лезвию 2099»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше