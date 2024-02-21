Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:03, 21 февраля 2024Экономика

Магазины в России начали продавать яйца себе в убыток

Российские торговые сети сообщили об отрицательной наценке на яйца и мясо курицы

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Крупные российские торговые сети в последнее время не получают выгоды от реализации куриных яиц, напротив, из-за отрицательной наценки позиция приносит им убыток. Об этом представители ретейлеров сообщили на заседании аграрного комитета Госдумы, передает РИА Новости.

Стоимость яиц в 2023 году выросла более чем в полтора раза, что привлекло к себе внимание высшего руководства страны, после чего была поставлена задача снизить цены на социально значимый товар. В начале 2024 года, по оценке Росстата, продукт подешевел на 2,58 процента.

Между тем начальник управления по взаимодействию с региональными органами власти X5 Group Павел Шумов рассказал, что закупочная цена яиц с начала года снизилась на 15,8 процента, а розничная — на 15 процентов. Таким образом, убытки сохраняются — в магазине десяток яиц стоит 118 рублей, а закупки ведутся по 127 рублей. Если говорить о мясе курицы, то при закупочной цене 177 рублей за килограмм продается она по 168 рублей.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Магнита» Юлия Храмайкова подтвердила, что сеть покупает яйца по 115 рублей за десяток, а продает по 113 рублей. По ее словам, решением проблемы могли бы стать долгосрочные контакты, но поставщики идут на них неохотно. Пока из 55 производителей согласились только 15.

В начале прошлой недели сообщалось, что в Россию с конца прошлого года завезли 20 миллионов яиц. Иностранные поставщики воспользовались обнулением пошлин, на которое власти пошли для снижения напряженности с продуктом. Вместе с тем производители указывали, что не могут поставлять яйца дешевле в связи с ростом издержек, и нынешняя стоимость является адекватной.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь пускай худеют». Володин заявил о возвращении России рыбы, десятилетиями поедавшейся англичанами

      На Украине резко увеличилось число мошенничеств

      В России связали фейк о банкротстве СПБ Биржи с попыткой манипулировать акциями

      В Госдуме призвали защитить интересы добросовестных клиентов Киви Банка

      В России отреагировали на согласование Евросоюзом 13-го пакета санкций

      Беременная москвичка попала в больницу с огнестрельным ранением из-за сумочки

      В МИД России обвинили Киев в торговле вещами погибших российских солдат

      Одесский горсовет решил не менять русские названия улиц

      Россиянам предложили пожить в квартире с комфортом и заработать

      Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше