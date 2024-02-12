Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:52, 12 февраля 2024Экономика

В Россию завезли 20 миллионов яиц

Россельхознадзор сообщил о поставке 19,9 млн яиц из Турции и Азербайджана

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

С момента обнуления пошлин, то есть более чем за 1,5 месяца, Турция и Азербайджан завезли в Россию 19,9 миллиона пищевых яиц. Об этом говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

За минувшую неделю, с 5 по 12 февраля, поступили очередные партии — 2,4 миллиона яиц из Азербайджана и 4,1 миллиона яиц из Турции. После прибытия грузов контролирующие органы провели отбор проб для проверки качества.

По итогам прошлого года, яйца выросли в цене более чем в 1,5 раза. В правительстве объяснили такую динамику увеличением потребления, за которым не смогли угнаться поставщики продукта.

В свою очередь гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева месяц назад назвала установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток яиц «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными». Она указала, что яйца из Турции и Азербайджана стоят столько же, если не больше, а подорожание обусловлено повышенными издержками.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что с начала года яйца упали в цене в среднем на 2,58 процента, а стоимость мяса кур — на 0,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Принял сторону тех, кто мне ближе по духу». Бывшие солдаты и офицеры ВСУ рассказали, почему стали воевать за Россию

      В Калининградской области отреагировали на слова Алиханова о Канте

      Рост поставок российского СПГ в страну НАТО объяснили

      В фильме «Летучий корабль» заменили выступивших против спецоперации артистов

      Россияне начнут массово пить дождевую воду

      Рэпер ST поддержал Владимира Путина

      Фитнес-тренер назвала способы заставить мышцы расти

      В России запатентовали ГРУБ для реактивных систем

      Молдавский политик рассказал о страшном положении жителей страны

      В Госдуме рассказали об отношении к перешедшим на сторону России экс-военным ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше