В Россию завезли 20 миллионов яиц

Россельхознадзор сообщил о поставке 19,9 млн яиц из Турции и Азербайджана

С момента обнуления пошлин, то есть более чем за 1,5 месяца, Турция и Азербайджан завезли в Россию 19,9 миллиона пищевых яиц. Об этом говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

За минувшую неделю, с 5 по 12 февраля, поступили очередные партии — 2,4 миллиона яиц из Азербайджана и 4,1 миллиона яиц из Турции. После прибытия грузов контролирующие органы провели отбор проб для проверки качества.

По итогам прошлого года, яйца выросли в цене более чем в 1,5 раза. В правительстве объяснили такую динамику увеличением потребления, за которым не смогли угнаться поставщики продукта.

В свою очередь гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева месяц назад назвала установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток яиц «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными». Она указала, что яйца из Турции и Азербайджана стоят столько же, если не больше, а подорожание обусловлено повышенными издержками.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что с начала года яйца упали в цене в среднем на 2,58 процента, а стоимость мяса кур — на 0,5 процента.