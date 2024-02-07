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19:58, 7 февраля 2024Экономика

В России подешевели яйца

Росстат: с начала года куриные яйца подешевели на 2,58 процента

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С начала года куриные яйца в России подешевели на 2,58 процента. Об этом со ссылкой на материалы Росстата пишет РИА Новости.

За неделю с 30 января по 5 февраля цена на яйца упала в среднем на 0,73 процента. Кроме того, ведомство отметило снижение стоимости мяса кур (на 0,5 процента), гречневой крупы (0,4 процента) и пшена (0,3 процента). С 1 января эти продукты стали дешевле на 3,2, 1,5 и один процента соответственно. Незначительно подешевели также подсолнечное масло, сахар-песок, твердые сыры и мясные и овощные консервы для детского питания.

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В то же время за последнюю неделю отмечен сезонный рост цен на овощи и фрукты. Огурцы стали дороже на 4,56 процента, капуста — на 4,18 процента, стоимость бананов выросла на 0,31 процента.

Ранее аналитики компании «Эвотор» назвали самые подешевевшие в течение января 2024 года в российской несетевой рознице продукты. Так, цены на детское пюре и выпечку упали на два процента, а стоимость нектаров — на три процента, рассказали эксперты.

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