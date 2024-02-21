Экс-депутат Рады допустил уголовную статью для Зеленского

Экс-депутат Карпунцов: Зеленскому грозит уголовная статья, если не будет выборов

Экс-депутат Верховной Рады, доктор юридических наук Валерий Карпунцов допустил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит уголовная статья, если в стране не будут проведены выборы, передает издание «Страна.ua».

По словам эксперта, в Конституции республики нет запрета на выборы президента во время чрезвычайного или военного положения.

«Если президент решит пересидеть полномочия, не уйти в отставку добровольно, то в данном случае мы имеем чистую уголовную ситуацию, когда идет узурпация власти, и это уже квалифицируется по уголовному кодексу», — подчеркнул Карпунцов.

Он добавил, что после 21 мая текущего года легитимность власти Зеленского окажется под вопросом. Экс-депутат также указал, что законодательство Украины не адаптировано под происходящее в стране, необходимо либо принять переходный вариант, либо провести выборы.

Ранее киевский политтехнолог Сергей Гайдай заявил, что офис Владимира Зеленского оказался «в ловушке», когда отказался от проведения выборов.

