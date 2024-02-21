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11:07, 21 февраля 2024Россия

Еще в одном регионе России разрешили усыплять бродячих животных

В Туве приняли закон об усыплении бродячих животных

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Парламент Тувы — Верховный хурал принял закон об усыплении бродячих животных. Об этом сообщает ТАСС.

Закон позволяет усыплять бродячих животных при наличии устойчивого агрессивного поведения. Этот факт должен быть установлен специалистом в области ветеринарии. Помимо этого, предусмотрено проведение профилактических мероприятий и создание пунктов временного содержания животных.

В парламенте отметили, что документ направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

Ранее усыплять представляющих опасность животных разрешили на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской области. Первым эвтаназию бездомных опасных животных разрешила Бурятия. Подобные меры также захотели применять власти Магаданской области, где инициатором выступил мэр областного центра Юрий Гриша.

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      Алан Босиков
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