Еще в одном регионе России разрешили усыплять бродячих животных

В Туве приняли закон об усыплении бродячих животных

Парламент Тувы — Верховный хурал принял закон об усыплении бродячих животных. Об этом сообщает ТАСС.

Закон позволяет усыплять бродячих животных при наличии устойчивого агрессивного поведения. Этот факт должен быть установлен специалистом в области ветеринарии. Помимо этого, предусмотрено проведение профилактических мероприятий и создание пунктов временного содержания животных.

В парламенте отметили, что документ направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

Ранее усыплять представляющих опасность животных разрешили на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской области. Первым эвтаназию бездомных опасных животных разрешила Бурятия. Подобные меры также захотели применять власти Магаданской области, где инициатором выступил мэр областного центра Юрий Гриша.