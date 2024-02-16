Еще в одном российском регионе захотели разрешить усыплять бродячих собак

Мэр Магадана Гришан поручил подготовить поправки об эвтаназии бродячих собак

Мэр Магадана Юрий Гриша поручил подготовить поправки в региональный закон, которые позволят усыплять опасных бродячих собак. Об этом глава российского города написал в Telegram-канале.

В Магаданской области из-за частых нападений собак на людей действует режим повышенной готовности. В январе, по данным мэра, от бездомных животных в городе пострадали 18 человек.

«Необходимы более действенные меры. В связи с этим я дал поручение нашему правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность», — написал глава города.

В России власти регионов борются с проблемной бездомных собак законами, разрешающими эвтаназию опасных животных. Документы, разрешающие такие радикальные меры, приняты на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской области. Первым эвтаназию бездомных опасных животных разрешила Бурятия.