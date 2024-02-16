Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 16 февраля 2024Россия

Еще в одном российском регионе захотели разрешить усыплять бродячих собак

Мэр Магадана Гришан поручил подготовить поправки об эвтаназии бродячих собак

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Мэр Магадана Юрий Гриша поручил подготовить поправки в региональный закон, которые позволят усыплять опасных бродячих собак. Об этом глава российского города написал в Telegram-канале.

В Магаданской области из-за частых нападений собак на людей действует режим повышенной готовности. В январе, по данным мэра, от бездомных животных в городе пострадали 18 человек.

«Необходимы более действенные меры. В связи с этим я дал поручение нашему правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность», — написал глава города.

В России власти регионов борются с проблемной бездомных собак законами, разрешающими эвтаназию опасных животных. Документы, разрешающие такие радикальные меры, приняты на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской области. Первым эвтаназию бездомных опасных животных разрешила Бурятия.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили чешскую ракетную установку, которая атаковала Белгород. В чем ее особенность?

      Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

      Украинская артистка раскритиковала спевшего ее песню в ДНР Киркорова

      Три страны ЕС заблокировали решение о закупке снарядов для Украины вне блока

      Суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

      Экспортеры топлива в России захотели новых льгот

      Шойгу простился с бывшим командиром 9-й роты в Афганистане

      Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии украинских диверсантов

      В Германии заявили о необходимости удвоить военную помощь Украине

      Сотрудник отеля забрался в постель к спящим россиянкам и «устроил мастурбейшн»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше