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10:09, 13 февраля 2024Россия

Еще в одном российском регионе разрешили усыплять бродячих собак

Депутаты Чукотки приняли закон, который разрешает усыплять бездомных животных

Фото: Bella Pisani / Unsplash

Депутаты Чукотки приняли закон, разрешающий усыплять бродячих собак и бездомных животных, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Об этом сообщил региональный парламент в Telegram-канале.

«Законопроект разработан после многочисленных обращений жителей в целях обеспечения безопасности и законных интересов граждан, а также гуманного отношения к животным», — пояснили в Думе.

Принятый закон дает право отлавливать животных без владельцев, транспортировать и передавать их в пункты временного содержания или приюты. При этом нужно возвращать потерявшихся питомцев владельцам и организовывать поиск новых хозяев для животных.

Усыплять будут социально опасных собак, а также тех, кто переносит опасные для человека или других животных болезни. Соответствующие признаки у них будут выявлять ветеринары.

Первым российским регионом, разрешившим эвтаназию бездомных животных, стала Бурятия. Позже аналогичные меры приняли власти Алтайского края, Забайкальского края и Астраханской области.

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      Анастасия Шейкина
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