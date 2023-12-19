Власти еще одного российского региона разрешили усыплять бездомных животных

Власти Алтая разрешили усыплять бездомных животных

Власти Республики Алтай разрешили усыплять бездомных животных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственного собрания — парламента региона.

Принятый депутатами закон позволяет органам местного самоуправления усыплять не имеющих хозяев животных. Речь идет об агрессивных особях либо о животных, причинивших вред здоровью людей, указано в публикации. Также под действие новой нормы подпадают невостребованные животные в местах временного содержания, не являющихся приютами.

Telegram-канал Mash Siberia сообщает, что закон, который поддержали 30 из 35 участвовавших в голосовании депутатов, позволяет усыплять животных по истечении 11 дней после отлова. В связи с принятием закона зоозащитники вышли на пикет перед зданием Госсобрания.

Ранее разрешающий усыплять бездомных животных закон приняли в Бурятии. В пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении агентства, отмечается, что законопроект допускает умерщвление животных, если в течение 30 дней им не найдут нового хозяина.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регионам самостоятельно выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. По мнению авторов закона, делегирование субъектам таких полномочий поможет повысить эффективность мер, направленных на защиту населения от агрессивных бродячих собак.