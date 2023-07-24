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17:12, 24 июля 2023Россия

Путин запретил самовыгул домашних собак и котов

Путин подписал закон о запрете самовыгула домашних животных вне отведенных для этого мест

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведенных для этого мест. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 24 июля.

Документ вносит изменения в федеральную стать, регулирующую обращение с домашними животными. ранее она запрещала свободное перемещение домашних животных в лифтах и дворах многоквартирных домов, по проезжей части, а также на детских и спортивных площадках. С момента публикации закона запрет на самовыгул питомцев расширился на все места, кроме тех, что разрешены местными властями.

Кроме того, документ дает регионам право самим выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. Однако подчеркивается, что органы самоуправления должны действовать в рамках российского законодательства. По задумке авторов инициативы, она поможет защитить людей от нападений агрессивных бродячих собак, сохранив гуманное отношение к ним. Сообщалось, что депутаты приняли во внимание более 25 тысяч обращений граждан.

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    Константин Лысяков
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