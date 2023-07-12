Госдума дала регионам право самим решать судьбу бездомных животных

Госдума приняла закон о праве регионов выбирать меры обращения с бездомными животными

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, дающий регионам право самим выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Авторы инициативы считают, что новый закон поможет защитить людей от нападений агрессивных бездомных животных При этом подчеркивается, что действия региональных властей должны соответствовать требованиям законодательства об обращении с животными.

В Госдуме добавили, что во время обсуждения инициативы в Госдуму поступило около 25 тысяч обращений граждан, многие из которых были учтены и приняты в качестве поправок во втором чтении. Кроме того, комитет нижней палаты парламента по экологии рекомендовал отклонить предложения, которые касаются эвтаназии бездомных животных.