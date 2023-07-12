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17:37, 12 июля 2023Россия

Госдума дала регионам право самим решать судьбу бездомных животных

Госдума приняла закон о праве регионов выбирать меры обращения с бездомными животными

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, дающий регионам право самим выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Авторы инициативы считают, что новый закон поможет защитить людей от нападений агрессивных бездомных животных При этом подчеркивается, что действия региональных властей должны соответствовать требованиям законодательства об обращении с животными.

В Госдуме добавили, что во время обсуждения инициативы в Госдуму поступило около 25 тысяч обращений граждан, многие из которых были учтены и приняты в качестве поправок во втором чтении. Кроме того, комитет нижней палаты парламента по экологии рекомендовал отклонить предложения, которые касаются эвтаназии бездомных животных.

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    Константин Лысяков
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