В российском регионе разрешили эвтаназию бездомных животных

В Бурятии приняли закон, разрешающий эвтаназию бездомных животных в ряде случаев

В Бурятии приняли закон, который в ряде случаев разрешает эвтаназию бездомных животных. Об этом пресс-служба регионального заксобрания сообщила РИА Новости.

Как стало известно, 16 ноября Народный хурал Бурятии принял региональный закон о порядке обращения с животными без владельцев. Пойманное животное, у которого отсутствует идентификационный жетон или чип, будет помещаться в пункты временного содержания на 30 дней, в течение которых будут искать его хозяев, сообщил председатель комитета по земельным вопросам Семена Матхеев. Собак с жетонами после трех суток в пункте временного содержания планируется передавать на 60 дней в приюты, которые могут содержать их за свой счет в течение неограниченного времени.

В пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении агентства, отмечается, что законопроект допускает умерщвление животных, если в течение 30 дней им не найдут нового хозяина. Помимо этого, эвтаназию будут проводить, если необходимо прекратить страдания животного или при наличии у него несовместимой с жизнью травмы и опасных болезней. Также причиной для лишения жизни может стать нападение на человека, причинившее вред здоровью, либо агрессивное поведение, представляющее опасность.

По мнению авторов инициативы, законопроект поспособствует гуманному обращению с животными, а также поможет обеспечить безопасность граждан и поддержать эпидемиологическое благополучие, что «позволит снизить возникающую социальную напряженность среди населения».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который дает регионам право самим решать судьбу бездомных животных. Инициатива также запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведенных для этого мест.