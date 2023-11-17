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08:54, 17 ноября 2023Россия

В российском регионе разрешили эвтаназию бездомных животных

В Бурятии приняли закон, разрешающий эвтаназию бездомных животных в ряде случаев
СюжетНаселение России:

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

В Бурятии приняли закон, который в ряде случаев разрешает эвтаназию бездомных животных. Об этом пресс-служба регионального заксобрания сообщила РИА Новости.

Как стало известно, 16 ноября Народный хурал Бурятии принял региональный закон о порядке обращения с животными без владельцев. Пойманное животное, у которого отсутствует идентификационный жетон или чип, будет помещаться в пункты временного содержания на 30 дней, в течение которых будут искать его хозяев, сообщил председатель комитета по земельным вопросам Семена Матхеев. Собак с жетонами после трех суток в пункте временного содержания планируется передавать на 60 дней в приюты, которые могут содержать их за свой счет в течение неограниченного времени.

В пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении агентства, отмечается, что законопроект допускает умерщвление животных, если в течение 30 дней им не найдут нового хозяина. Помимо этого, эвтаназию будут проводить, если необходимо прекратить страдания животного или при наличии у него несовместимой с жизнью травмы и опасных болезней. Также причиной для лишения жизни может стать нападение на человека, причинившее вред здоровью, либо агрессивное поведение, представляющее опасность.

По мнению авторов инициативы, законопроект поспособствует гуманному обращению с животными, а также поможет обеспечить безопасность граждан и поддержать эпидемиологическое благополучие, что «позволит снизить возникающую социальную напряженность среди населения».

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который дает регионам право самим решать судьбу бездомных животных. Инициатива также запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведенных для этого мест.

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      Константин Лысяков
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