Еще один российский регион разрешил усыплять бродячих собак

В Астраханской области разрешили усыплять бродячих собак

Дума Астраханской области сразу в двух чтениях приняла закон о порядке осуществления деятельности по обращению с животными, который разрешает усыплять бродячих и агрессивных собак. Об этом сообщается на портале органов власти региона.

Согласно документу, бездомные собаки смогут жить в пунктах временного содержания не более 15 суток, по истечении которых в случае отсутствия старого или нового хозяина к животным будет применяться эвтаназия.

Как сообщил соавтор инициативы, региональный депутат Евгений Дунаевский, закон вступит в силу с 1 января 2024 года. По его мнению, о жестоком обращении в данном случае речи не идет, так как собаки не будут страдать. Парламентарий подчеркнул, что похожие законы приняты и в других регионах.

Отмечается, что выявлять агрессивных животных, подлежащих усыплению, будет ветеринарная служба, а отлавливать собак — муниципальная организация «Чистый город», которая принимает до 30 таких заявок в день. Места временного содержания будут организовываться в приютах по всей области.

25 декабря аналогичный законопроект в первом чтении поддержали депутаты законодательного собрания Забайкальского края. Согласно документу, на поиск нового хозяина у собак будет 30 дней, а животные с признаками наличия владельца будут содержаться в приютах до полугода.

Первым российским регионом, разрешившим эвтаназию бездомных животных, стала Бурятия. Позже аналогичные меры приняли власти Алтайского края.