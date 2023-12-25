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11:20, 25 декабря 2023Россия

Еще в одном российском регионе поддержали эвтаназию бездомных собак

Депутаты заксообрания Забайкалья поддержали эвтаназию бездомных собак

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Депутаты законодательного собрания Забайкальского края поддержали в первом чтении изменения в региональный закон, который разрешает эвтаназию бездомных собак. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем, чтобы агрессивные животные, которые не имеют владельцев, содержались в пунктах временного содержания 30 дней, после этого происходила их гуманная эвтаназия. Собаки, которые будут отловлены с признаками [наличия] владельца, будут содержаться в приютах до полугода», — сказал руководитель Государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим.

По его словам, в случае, если хозяин собаки не будет найден в течение шести месяцев, ее также переместят в пункты временного содержания, а в дальнейшем проведут эвтаназию. Лим добавил, что такое решение снизит нагрузку на региональный бюджет, так как сейчас бездомные собаки пожизненно содержатся в приютах — на одну особь, по его данным, уходит около 54 тысяч рублей в год.

Всего в 2022 году на бездомных собак выделили около 93 миллионов рублей. В 2023-м эта сумма составила 153 миллиона рублей.

Забайкальский край — третий регион России, где поддержали эвтаназию бездомных собак. Высказались также в пользу усыпления в Бурятии и Республике Алтай.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который дает регионам право самим решать судьбу бездомных животных. Инициатива также запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведенных для этого мест.

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      Анастасия Шейкина
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