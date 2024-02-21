Европа увеличила закупки в России одного вида сырья

«Ъ»: страны Европы в 2023 году нарастили закупки азотных удобрений из России

Российские компании в 2023 году на фоне сокращения поставок газа в Европу увеличили продажи в страны континента продукта переработки газа, которым являются азотные удобрения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Россия лидирует на этом рынке, а ее доля в общем объеме импорта выросла в прошлом году на 2 процентных пункта, до 24 процентов, подсчитали в ЦЦИ. Такую динамику связывают с ростом цен на газ и связанным с ним падением производства азотных удобрений в европейских странах.

На фоне нерентабельности собственного производства импорт этого вида сырья из РФ нарастили в 2023-м бывшие покупатели российского газа. Так, Германия за год увеличила его почти на 100 процентов, а по сравнению с результатами 2021-го показатель вырос более чем в семь раз, до 550 тысяч тонн. Франция в эти годы зафиксировала рост закупок российских азотных удобрений на 25 процентов и в два раза соответственно, до 440 тысяч тонн.

Ранее немецкие СМИ уже поднимали вопрос резкого роста поставок азотных удобрений из России. По словам представителя сельскохозяйственной ассоциации Германии Мартина Мэя, газ и другие энергоресурсы составляют 80--90 процентов себестоимости производства удобрений, в результате чего ФРГ продолжает платить за тот же российский газ, но только уже в виде удобрений, на производство которых он был потрачен.

