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15:55, 31 августа 2023Экономика

Германия резко нарастила закупки одного вида продукции из России

Berliner Zeitung: Германия увеличила закупки азотных удобрений из России на 334%

Фото: Dirceu Portugal / Globallookpress.com

Германия с июля 2022 года по июнь 2023-го нарастила импорт азотных удобрений из России на 334 процента, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на данные Ассоциации сельскохозяйственной промышленности страны.

Показатель в сезонном измерении вырос с 38,5 до 167 тысяч тонн, а доля России в общем объеме немецкого импорта удобрений увеличилась с 5,6 почти до 18 процентов. Отмечается, что параллельно российские поставки резко выросли (в пять раз, до 19 процентов) и в целом в направлении Евросоюза (ЕС) в сезоне 2022/23 года.

Значительное увеличение импорта удобрений Германией объясняется в материале тем, что собственное производство химикатов стало для страны слишком дорогим, а поставки российских продуктов питания и удобрений сейчас не затронуты санкциями ЕС. Управляющий директор и менеджер по связям с общественностью сельскохозяйственной ассоциации Мартин Мэй напомнил журналистам о «серьезной попытке» Германии стать независимой от поставок российского газа. При этом он призвал учитывать, что газ и другие энергоресурсы составляют 80–90 процентов себестоимости производства удобрений. В результате получается, что ФРГ продолжает платить за тот же российский газ, но только уже в виде удобрений, на производство которых он был потрачен.

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В мае 2023 года стало известно, что российские фермеры не смогли выполнить план по приобретению сложных удобрений и принялись экономить. Согласно данным, озвученным на совещании у руководителя департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова, нехватку примерно 20 процентов аграрии компенсировали закупками удобрений дешевле.

В начале августа российский Минфин предложил установить с 1 сентября единую ставку вывозной пошлины в восемь процентов на удобрения. Ожидается, что такая мера принесет в бюджет страны 87 миллиардов рублей до конца 2024 года. 29 августа «Интерфакс» сообщил, что запланированную ставку пошлины власти могут снизить до семи процентов от таможенной стоимости продукции, однако окончательное решение пока не принято.

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    Дмитрий Воронин
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