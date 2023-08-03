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12:45, 3 августа 2023Экономика

Найден способ пополнить российский бюджет на десятки миллиардов рублей

Минфин предложил ввести с 1 сентября единую ставку вывозной пошлины на удобрения

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Российский Минфин предложил установить единую ставку вывозной пошлины в восемь процентов на удобрения. Проект соответствующего постановления правительства, в обосновании которого говорится, что предложенная мера принесет в бюджет страны 87 миллиардов рублей до конца 2024 года, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Срок действия указанной «донастройки» в Минфине запланировали с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024-го. Пошлина коснется всех видов удобрений.

Ранее о планах российских властей ввести такую восьмипроцентную пошлину сообщалось со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. «Интерфакс» уточнял, что ставка не будет привязана к цене продукции, а c отрасли планируется получить 120 миллиардов рублей. Так или иначе, речь идет о пополнении бюджета на десятки миллиардов рублей.

Как писали «Ведомости», введенная на 2023 год пошлина в 23,5 процента взимается, если экспортная стоимость минеральных удобрений превышает 450 долларов за тонну. При этом фактически к июню в бюджет от нового сбора поступило лишь пять миллиардов рублей.

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    Дмитрий Воронин
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