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19:58, 1 августа 2023Экономика

В России нашли еще один источник пополнения бюджета

«Интерфакс»: власти могут ввести 8-процентную экспортную пошлину на удобрения

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российские власти задумались о введении восьмипроцентной пошлины на экспорт удобрений. Это может коснуться всех видов удобрений и растянуться на полтора года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом обсуждения.

Уточняется, что таким образом Минфин рассчитывает получить с отрасли 120 миллиардов рублей, заложенные в бюджет 2023 года. Ставка в восемь процентов, которую сейчас обсуждают в правительстве, не будет привязана к цене продукции, отметили источники агентства. Министерство при этом ожидает, что экспортеры выплатят запланированную сумму авансом до конца года. Новая ставка может заработать уже с 1 сентября.

В настоящее время пошлина взимается от экспортной стоимости удобрений выше 450 долларов за тонну по единой ставке 23,5 процента. В Минфине ожидали, что в течение года с производителей удастся собрать около 120 миллиардов рублей. Однако фактически за первые шесть месяцев в бюджет от нового сбора поступило лишь пять миллиардов.

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    Платон Щукин
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