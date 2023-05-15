Российские фермеры начали экономить на удобрениях

«Ведомости»: российские аграрии начали покупать удобрения попроще из-за проблем с деньгами

Сельхозпроизводители в России из-за финансовых трудностей не смогли выполнить план по приобретению сложных удобрений, то есть состоящих из нескольких действующих веществ. Отставание составило около 20 процентов, вместо них аграрии начали покупать удобрения дешевле. Об этом со ссылкой на данные, озвученные на совещании у руководителя департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова 12 мая, пишут «Ведомости».

Представитель Иркутской области на совещании объяснил, что экономить фермерам пришлось из-за финансового положения. Вынужденное снижение расходов подтвердил сотрудник небольшого хозяйства в центральной России.

План с разбивкой по регионам, поставщикам и видам удобрений составили в июне 2022 года. Всего фермеры должны были купить более 14 миллионов тонн до конца весны. По оценке Некрасова, в этом смысле график удалось выдержать, но с перекосом.

Например, закупки азофоски и диаммофоса составили 79 процентов от плана, аммофоса — 80 процентов, а карбамидно-аммиачной смеси — 81 процент. Зато аммиачной селитры аграрии приобрели 114 процентов от плана. Директор «Совэкона» Андрей Сизов напомнил, что азофоска стоит более чем в полтора раза дороже аммиачной селитры, что является значимым фактором в условиях снижения рентабельности из-за высокого урожая, пошлин и низких цен на зерновые.

Ранее сообщалось, что российские аграрии сократили закупки отечественной сельскохозяйственной техники, поскольку цены на нее выросли в полтора раза. Сельхозпроизводители считают, что стоимость повышена искусственно из-за отсутствия конкуренции со стороны иностранных поставщиков, покинувших российский рынок в 2022 году, однако сами предприятия жалуются на сложности с комплектующими и дорогими кредитами.