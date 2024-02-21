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11:10, 21 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла доказательства разведки «Британского совета» в интересах Киева

Член «Британского совета» требовала с жителя Херсонской области данные о ВС РФ

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Член правительственной организации Великобритании «Британский совет» склоняла жителя Херсонской области Сергея Чебукина передавать координаты российских военных и техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Чебукин заявил, что его знакомая, которая связана с этой организацией, написала ему летом 2023 года и предложила отправлять координаты через чат-бота. От него требовали данные о Вооруженных силах России (ВС РФ), однако мужчина понял, что его хотят использовать для получения развединформации, и отказался.

Ранее ФСБ сообщила о разведке «Британского совета» в интересах Киева. В ведомстве заявили, что организация использовала беженцев с Украины, переехавших в Великобританию, чтобы получать от них военно-политические сведения.

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