Член «Британского совета» требовала с жителя Херсонской области данные о ВС РФ

Член правительственной организации Великобритании «Британский совет» склоняла жителя Херсонской области Сергея Чебукина передавать координаты российских военных и техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Чебукин заявил, что его знакомая, которая связана с этой организацией, написала ему летом 2023 года и предложила отправлять координаты через чат-бота. От него требовали данные о Вооруженных силах России (ВС РФ), однако мужчина понял, что его хотят использовать для получения развединформации, и отказался.

Ранее ФСБ сообщила о разведке «Британского совета» в интересах Киева. В ведомстве заявили, что организация использовала беженцев с Украины, переехавших в Великобританию, чтобы получать от них военно-политические сведения.