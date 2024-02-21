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09:51, 21 февраля 2024Силовые структуры

«Британский совет» вел разведку в Херсонской области в интересах Киева

ФСБ: «Британский совет» ведет разведку в Херсонской области в интересах Киева

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ФСБ заявила, что правительственная организация Великобритании «Британский совет» вела разведку в Херсонской области в интересах Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, официально организация должна была развивать сотрудничество в образовании и культуре. Однако данная цель была лишь прикрытием. На деле совет использовал беженцев из Украины, переехавших в Великобританию, чтобы получать от них военно-политические сведения.

Так они взаимодействовали с жителем поселка Новая Маячка гражданином России Сергеем Чебукиным. Но он понял, что его хотят втянуть в преступную схему, и обратился к силовикам.

Российские спецслужбы проверят «Британский совет» в Херсонской области и всех, кто с ними сотрудничает.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ выявили в Самарской области ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которая финансировала боевиков в Сирии.

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      Екатерина Кашурникова
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