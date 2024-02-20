ФСБ выявила в российском регионе финансировавшую террористов в Сирии ячейку

В Самарской области ФСБ выявила ячейку, финансировавшую террористов в Сирии

Сотрудники ФСБ выявили в Самарской области ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которая финансировала боевиков в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным силовиков, задержанные разделяли идеологию террористов, получали от них инструкции и регулярно переводили деньги на их счета. Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Фигурантам грозит от 7 до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ФСБ пресекла деятельность жительницы США, помогавшей Вооруженным силам Украины (ВСУ).