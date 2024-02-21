ФСБ задержала администратора антироссийского Telegram-канала за госизмену

ФСБ задержала администратора антироссийского Telegram-канала из Читы

Сотрудники ФСБ задержали администратора антироссийского Telegram-канала из Читы. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Обвиняемого поймали при попытке выезда за границу, где он хотел запросить политическое убежище через посольство США. По версии следствия, мужчина собирал данные о российских военных, а также занимался антироссийской пропагандой.

Ранее ФСБ в Екатеринбурге пресекла деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, которая собирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Женщину задержали. В отношении нее завели уголовное дело по статье 275 УК РФ.

