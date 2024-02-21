Гастарбайтеры в Армении перекрыли трассу на Ереван

Трудовые мигранты из протеста перекрыли трассу в Гегаркуникской области Армении

Гастарбайтеры в Гегаркуникской области Армении вышли на протест против налоговой политики правительства в отношении трудовой миграции. В ходе акции они перекрыли трассу Ереван — Мартуни, передает портал News.am.

«Никто из трудовых мигрантов не знает об этом налоге. Такой вот "сюрприз", людям направили уведомления с конкретными цифрами, начиная с 300-400 тысяч драмов (от 66 до 87 тысяч рублей). В России люди платят 13-процентный налог на доход, а сейчас надо платить и здесь», — заявил один из протестующих.

Журналисты отмечают, что изменения в налогообложении связаны с обязательствами Армении перед Евразийским экономическим союзом.

Ранее акция протеста прошла также в Ереване. Оппозиция обвинила правительство Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха, а также обслуживании интересов Турции и Азербайджана.