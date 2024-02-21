Пашинян с женой отправился к Макрону

Премьер Армении Пашинян с супругой направились во Францию с рабочим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился в Париж с двухдневным рабочим визитом по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.

«Сегодня премьер-министр встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вечером премьер-министр Армении и президент Франции примут участие в процессе захоронения останков армянского героя движения Сопротивления Мисака Манушяна и его жены Мелине в Пантеоне величайших деятелей Франции», — отмечается в публикации.

В планах главы государства визит в мэрию Парижа и переговоры с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

В Ереване накануне визита прошла акция протеста против правительства Пашиняна. Оппозиция обвинила власти Армении в сдаче Нагорного Карабаха, а также обслуживании интересов Турции и Азербайджана.

