Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:08, 21 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян с женой отправился к Макрону

Премьер Армении Пашинян с супругой направились во Францию с рабочим визитом

Фото: Dmitry Astakhov / Sputnik / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился в Париж с двухдневным рабочим визитом по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.

«Сегодня премьер-министр встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вечером премьер-министр Армении и президент Франции примут участие в процессе захоронения останков армянского героя движения Сопротивления Мисака Манушяна и его жены Мелине в Пантеоне величайших деятелей Франции», — отмечается в публикации.

В планах главы государства визит в мэрию Парижа и переговоры с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

В Ереване накануне визита прошла акция протеста против правительства Пашиняна. Оппозиция обвинила власти Армении в сдаче Нагорного Карабаха, а также обслуживании интересов Турции и Азербайджана.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Запад потребовал от Украины список целей на территории России. В НАТО начали сомневаться в целесообразности ударов ВСУ

      Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и ЕС

      Россиянке отказались продать воду в аэропорту Италии из-за гражданства

      В «Барселоне» завелся крот

      Неизвестный победитель лотереи лишился 3,3 миллиарда рублей

      Майданов раскрыл причины отмены концертов Орбакайте

      Домохозяек призвали не думать о красоте кухонь

      Российского тренера обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами

      Назван способ вернуться к нормальной жизни после развода

      Российский военкор оставил предсмертную записку и покончил с собой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше