Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:48, 20 февраля 2024Бывший СССР

В Ереване началась акция протеста с требованием отставки Пашиняна

В Армении противники премьера Пашиняна устроили митинг, требуя его отставки

Фото: Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

На площади Свободы в Ереване начался митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что акция была организована движением «Вместе» и приурочена к 36-й годовщине начала карабахского движения. Протестующие обвиняют власти Армении в сдаче Нагорного Карабаха, а также обслуживании интересов Турции и Азербайджана.

Один из организаторов митинга Эдгар Казарян заявил, что его движение подготовило 100 символических обоснований для смещения Пашиняна с поста премьера. «Список не полный, его можно дополнять. Одного из этих фатов достаточно, чтобы отстранить Пашиняна от власти», — отметил он.

В феврале Пашинян пошел на встречу Баку и предложил убрать упоминания Нагорного Карабаха из Декларации независимости Армении. В декларации утверждалось, что страна и непризнанная республика должны быть объединены.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Грузинского наемника приговорили к пожизненному заключению в ДНР. Он расстрелял российских военных

      Посольство США отказалось комментировать арест своей гражданки в России

      В ДНР сообщили об окончании зачистки Авдеевки

      Windows 10 установили за рекордное время

      53-летняя Наоми Кэмпбелл стала звездой показа популярного бренда

      В Кремле сообщили о состоявшейся встрече Путина и Шойгу

      «Радио Свобода» признали нежелательной организацией в России

      Путин порассуждал о попытках развалить Россию

      Путин раскрыл подробности готовящегося послания Федеральному собранию

      В России захотели обучать литературе и информатике по интервью Путина Карлсону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше