В Ереване началась акция протеста с требованием отставки Пашиняна

В Армении противники премьера Пашиняна устроили митинг, требуя его отставки

На площади Свободы в Ереване начался митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что акция была организована движением «Вместе» и приурочена к 36-й годовщине начала карабахского движения. Протестующие обвиняют власти Армении в сдаче Нагорного Карабаха, а также обслуживании интересов Турции и Азербайджана.

Один из организаторов митинга Эдгар Казарян заявил, что его движение подготовило 100 символических обоснований для смещения Пашиняна с поста премьера. «Список не полный, его можно дополнять. Одного из этих фатов достаточно, чтобы отстранить Пашиняна от власти», — отметил он.

В феврале Пашинян пошел на встречу Баку и предложил убрать упоминания Нагорного Карабаха из Декларации независимости Армении. В декларации утверждалось, что страна и непризнанная республика должны быть объединены.