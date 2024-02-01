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18:44, 1 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян выступил против упоминания Карабаха в Декларации независимости Армении

Пашинян: упоминание Карабаха в Декларации независимости Армении мешает миру
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Присутствие Нагорного Карабаха в Декларации независимости Армении является препятствием на пути к миру. Против упоминания региона в документе выступил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

В декларации прописано, что Армения и Нагорный Карабах должны быть объединены, объяснил политик.

По его словам, решение Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного совета Армении приводит к необходимости признать единство территорий, но это помешает заключению мира с Азербайджаном.

«Если так, то это значит, что у нас сейчас будет война, мира мы не добьемся», — заключил Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван де-факто не находятся в состоянии войны — несколько месяцев на границе царит мирная обстановка. «Однако для логического завершения этого процесса необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям», — сказал глава государства.

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