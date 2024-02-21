Генсек НАТО признал сложность ситуации для ВСУ после потери Авдеевки

В НАТО заявили, что потеря Авдеевки демонстрирует всю сложность ситуации для ВСУ

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевки демонстрирует всю сложность ситуации на поле боя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Отступление украинских сил из Авдеевки демонстрирует, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная», — признал глава Североатлантического альянса.

Как отметил Столтенберг, несмотря на отступление, украинцы все время превосходят ожидания западных союзников, и поэтому «НАТО продолжит поддерживать Украину».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. Операция готовилась с осени 2023 года и завершилась 17 февраля.