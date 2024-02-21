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09:54, 21 февраля 2024Мир

Генсек НАТО рассказал о дилемме с поставками F-16 Украине

Генсек НАТО Столтенберг признал дилемму сроков и качества поставок F-16 Украине

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Поставки Западом истребителей F-16 Украине столкнулись с дилеммой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пишет Newsweek.

По словам Столтенберга, существует дилемма сроков и качества поставок самолетов Украине. Он рассказал, что Запад прилагает все усилия к качественной подготовке пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к полетам на F-16, но это влияет на сроки отправки техники. Генсек НАТО подчеркнул, что необходимо также учитывать мнение военных экспертов о предпочтительных сроках передачи истребителей Украине.

«Невозможно точно сказать когда, потому что это дилемма. Мы все хотим, чтобы F-16 появились там как можно скорее», — признал глава альянса. Он добавил, что в то же время это должно быть эффективное оружие с хорошо подготовленными пилотами и качественной системой обслуживания.

Ранее Столтенберг признал неспособность F-16 поменять ситуацию на Украине. Он отметил, что истребители не станут «серебряной пулей», однако подготовленные пилоты и оснащенная техника усилят потенциал ВСУ.

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      Юрий Леонов
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