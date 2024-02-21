Главу СК попросили проверить писателя Шендеровича на дискредитацию ВС РФ

Писателю Шендеровичу грозит конфискация квартир из-за слов о помощи ВСУ

Главу Следственного комитета России (СК) Александра Бастрыкина попросили проверить писателя Виктора Шендеровича (признан Минюстом России иноагентом) на дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление на имя главы СК и Генерального прокурора РФ Игоря Краснова подали общественные деятели движения «Ветераны России». Автору пригрозили уголовным делом, прекращением отчислений за книги, а также конфискацией московских квартир из-за его слов о готовности спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Отмечается, что на писателя записана одна квартира в пределах Третьего транспортного кольца, а две другие — на имя супруги Шендеровича. Если вина автора будет доказана, недвижимость перейдет государству.

По данным издания, издательство АСТ занялось поиском наличия книг автора на своих складах, а также проверкой действующих договоров с писателем.

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с Шендеровичем, позвонив ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. От лица Ермака блогеры предложили писателю презентовать свои книги на Украине. В ответ Шендерович согласился и заявил, что собранные деньги направит на поддержку ВСУ.

Писатель отметил, что в начале конфликта оказывал только гуманитарную помощь Украине, однако позже стал отправлять деньги и украинским военным.