Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:18, 21 февраля 2024Культура

Главу СК попросили проверить писателя Шендеровича на дискредитацию ВС РФ

Писателю Шендеровичу грозит конфискация квартир из-за слов о помощи ВСУ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главу Следственного комитета России (СК) Александра Бастрыкина попросили проверить писателя Виктора Шендеровича (признан Минюстом России иноагентом) на дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление на имя главы СК и Генерального прокурора РФ Игоря Краснова подали общественные деятели движения «Ветераны России». Автору пригрозили уголовным делом, прекращением отчислений за книги, а также конфискацией московских квартир из-за его слов о готовности спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Отмечается, что на писателя записана одна квартира в пределах Третьего транспортного кольца, а две другие — на имя супруги Шендеровича. Если вина автора будет доказана, недвижимость перейдет государству.

По данным издания, издательство АСТ занялось поиском наличия книг автора на своих складах, а также проверкой действующих договоров с писателем.

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с Шендеровичем, позвонив ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. От лица Ермака блогеры предложили писателю презентовать свои книги на Украине. В ответ Шендерович согласился и заявил, что собранные деньги направит на поддержку ВСУ.

Писатель отметил, что в начале конфликта оказывал только гуманитарную помощь Украине, однако позже стал отправлять деньги и украинским военным.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России. В новый список попали 200 компаний и физлиц

      Российский пенсионер после ссоры с женой устроил стрельбу по полицейским

      Рэпер Macan осудил публикующих фото в купальнике девушек

      Сестра штурмана Ми-8 резко высказалась о возможной смерти Кузьминова

      Россия начала поставки нефти Венесуэле

      Россиянин разместил комментарии и стал фигурантом дела о призывах к терроризму

      Названы важные действия для защиты данных при потере смартфона

      Россияне получат возможность устанавливать самозапрет на кредиты

      Автора хита «Медуза» отправили в рехаб после возвращения в Россию

      Число желающих вернуться на Украину беженцев за год снизилось вдвое

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше