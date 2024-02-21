Главу СК попросили проверить писателя Шендеровича на дискредитацию ВС РФ
Главу Следственного комитета России (СК) Александра Бастрыкина попросили проверить писателя Виктора Шендеровича (признан Минюстом России иноагентом) на дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Заявление на имя главы СК и Генерального прокурора РФ Игоря Краснова подали общественные деятели движения «Ветераны России». Автору пригрозили уголовным делом, прекращением отчислений за книги, а также конфискацией московских квартир из-за его слов о готовности спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Отмечается, что на писателя записана одна квартира в пределах Третьего транспортного кольца, а две другие — на имя супруги Шендеровича. Если вина автора будет доказана, недвижимость перейдет государству.
По данным издания, издательство АСТ занялось поиском наличия книг автора на своих складах, а также проверкой действующих договоров с писателем.
Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с Шендеровичем, позвонив ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. От лица Ермака блогеры предложили писателю презентовать свои книги на Украине. В ответ Шендерович согласился и заявил, что собранные деньги направит на поддержку ВСУ.
Писатель отметил, что в начале конфликта оказывал только гуманитарную помощь Украине, однако позже стал отправлять деньги и украинским военным.