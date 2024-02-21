Писатель Шендерович в разговоре с пранкерами согласился отправлять гонорары ВСУ

Шендерович согласился презентовать книги на Украине и отправлять гонорары ВСУ

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с известным писателем Виктором Шендеровичем (признан Минюстом России иноагентом), позвонив ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В беседе с пранкерами он согласился отправлять свои гонорары на Украину. Запись беседы доступна во «ВКонтакте».

Пранкеры от лица Ермака предложили писателю презентовать свои книги на Украине. В ответ Шендерович согласился и заявил, что собранные деньги направит на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Писатель отметил, что в начале конфликта оказывал только гуманитарную помощь Украине, однако позже стал отправлять деньги и украинским военным. «Моя собственная дочь убедила, что сборы на воинов — это тоже сохранение жизни, это тот же самый гуманитарный аспект», — заявил он.

Шендерович уточнил, что предпочел бы отправить половину денег на гуманитарные, а вторую половину — на военные цели.

Минюст России включил в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича 30 декабря 2021 года. В министерстве заявили, что все включенные в список иноагентов «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование». В январе 2022 года объявил об отъезде из России.