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Минюст включил Шендеровича и Толоконникову в список иноагентов

Минюст России включил в реестр иноагентов Шендеровича, Толоконникову и еще шесть человек
Виктор Шендерович

Виктор Шендерович. Фото: Лев Ильин / Globallookpress.com

Минюст России включил в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову и еще шесть человек. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В список также попали Марат Гельман, Вероника Никульшина, Иван Беляев, Елена Владыкина, Таисия Бекбулатова и Андрей Алексеев.

В министерстве посчитали, что все включенные в список иноагентов «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».

Ранее Минюст объяснил внесение «Медиазоны» в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В ведомстве сообщили, что издание попало в реестр за получение денег от Google-рекламы, а также за цитирование других СМИ, включенных в список.

О том, что «Медиазону» включили в реестр СМИ, признанных иностранными агентами, стало известно 29 сентября. Уточнялось, что в список физлиц-иноагентов попали основатель издания Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов.

Евгения Наумова
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