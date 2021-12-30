Минюст объяснил включение «Медиазоны» в реестр СМИ-иноагентов

Издание «Медиазона» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) было признано иноагентом за получение денег от Google-рекламы, а также за цитирование других СМИ, включенных в реестр. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на документы Минюста, полученные редакцией.

Отмечается, что Роскомнадзор обнаружил цитирование СМИ-иноагентов в девяти публикациях издания. Речь идет о новостях и статьях, где приводятся выдержки из материалов «Медузы»*, «Радио Свобода»*, «Крым.Реалии»* (включены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и других изданий. Помимо этого в материалах «Медиазоны» были комментарии Льва Пономарева, Людмилы Савицкой, Сергея Маркелова, Дениса Камалягина и Дарьи Апахончич, также включенных в реестр иноагентов.

Кроме того Минюст посчитал иностранным финансированием доход от Google-рекламы. Как передает «Медиазона», имеется в виду показ пользователям баннеров, расположенных на сайте. По данным Росфинмониторинга, в период с июня 2020 года по июль 2021-го издание получило более 700 тысяч рублей от ООО «РОКСОТ», которое в свою очередь получает иностранное финансирование от Google.

Ранее основатель «Медиазоны» Петр Верзилов (включен Минюстом в список физлиц-иноагентов) и главный редактор Сергей Смирнов (включен Минюстом в список физлиц-иноагентов) подали иски в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить их из реестра иностранных агентов. Они утверждают, что решение внести их в реестр «носит дискриминационный характер, является необоснованным вторжением в профессиональную журналистскую деятельность и в частную жизнь».

29 сентября Минюст включил «Медиазону» в реестр СМИ, признанных иностранными агентами. В список физлиц-иноагентов попали основатель издания Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов.