Основатель и главред «Медиазоны» потребовали исключить их из списка иноагентов

Основатель «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Петр Верзилов (включен Минюстом в список физлиц-иноагентов) и главный редактор Сергей Смирнов (включен Минюстом в список физлиц-иноагентов) подали иски в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить их из реестра иностранных агентов. Об этом руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Верзилов и Смирнов обратились в суд с требованием признать незаконным наделение их указанным статусом. Основатель «Медиазоны» и главный редактор издания утверждают, что решение внести их в реестр «носит дискриминационный характер, является необоснованным вторжением в профессиональную журналистскую деятельность и в частную жизнь».

«В иске ответчиком указано Министерство юстиции России, заинтересованным лицом — Министерство иностранных дел России, которое согласует включение в реестр иногентов», ― сообщил Чиков. Интересы Верзилова и Смирнова в суде представит адвокат Леонид Соловьев.

Ранее Верзилова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в его социальных сетях. Поводом для штрафа послужило отсутствие соответствующей пометки в нескольких его постах в Facebook и Twitter.

29 сентября Минюст включил «Медиазону» в реестр СМИ, признанных иностранными агентами. Также сообщалось, что в список физлиц-иноагентов попали основатель издания Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов.