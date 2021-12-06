Основателя «Медиазоны» оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал основателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (включен Минюстом в список физлиц-иноагентов) на 1500 рублей за отсутствие соответствующей маркировки в его социальных сетях, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.

Он пояснил, что поводом послужило отсутствие соответствующей маркировки в нескольких его постах в Facebook и Twitter. Также адвокат сообщил, что намерен обжаловать данное решение.

Роскомнадзор (РКН) в ноябре составил административные протоколы в отношении бывшего главного редактора издания «Проект» (признан в РФ нежелательной организацией) Романа Баданина (признан в РФ СМИ-иноагентом) и создателя «Медиазоны». Причиной стало отсутствие маркировки «иноагент» в их постах в соцсетях.

Ранее были раскрыты подробности объявления в розыск Верзилова. По словам Соловьева, причиной стало уголовное дело о сокрытии им двойного гражданства. «Дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, длится уже более года. Это дело о том, что он якобы не предоставил сведений о наличии у него гражданства Канады», — рассказал адвокат.

15 ноября стало известно, что Верзилов объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась в базе розыска МВД. «Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорилось в официальном сообщении. Другие детали не раскрывались.

29 сентября Минюст включил «Медиазону» в реестр СМИ, признанных иностранными агентами. Также сообщалось, что в список физлиц-иноагентов попали основатель издания Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов.