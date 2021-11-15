Названа причина объявления в розыск основателя «Медиазоны»

Раскрыты подробности объявления в розыск основателя издания «Медиазона» (включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (включен Минюстом в список физлиц-иноагентов ). Причину назвал его адвокат Леонид Соловьев, передает ТАСС.

По словам Соловьева, причиной объявления Верзилова в розыск стало уголовное дело о сокрытии им двойного гражданства. «Дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, длится уже более года. Это дело о том, что он якобы не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады», — рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что Верзилову не грозит наказание в виде реального лишения свободы. «Наказание, которое ему могут назначить — это штраф или обязательные работы. Но, тем не менее, в розыск объявить человека по данному делу можно», — уточнил Соловьев.

О том, что основатель «Медиазоны» был объявлен в розыск, стало известно 15 ноября. Соответствующая информация появилась в базе розыска МВД. «Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорилось в официальном сообщении. Другие детали не раскрывались.

29 сентября Минюст включил «Медиазону» в реестр СМИ, признанных иностранными агентами. Также сообщалось, что в список физлиц-иноагентов попали основатель издания Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов.