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01:54, 21 февраля 2024Мир

Госдеп прокомментировал атаки Украины по территории России

Госдеп: США не дают возможности Киеву атаковать территорию России

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США не дают возможности Украине атаковать территорию России. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что американская сторона не поддерживает удары Киева по России. По словам собеседника агентства, Вашингтон «сфокусирован на предоставлении Украине оборудования и обучения».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в американской разведке сообщал, что отсутствие помощи США ограничит возможность Киева наносить удары по территории России, в том числе тактическими ракетами ATACMS.

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      Марина Совина
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