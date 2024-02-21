Госдеп прокомментировал атаки Украины по территории России

Госдеп: США не дают возможности Киеву атаковать территорию России

США не дают возможности Украине атаковать территорию России. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что американская сторона не поддерживает удары Киева по России. По словам собеседника агентства, Вашингтон «сфокусирован на предоставлении Украине оборудования и обучения».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в американской разведке сообщал, что отсутствие помощи США ограничит возможность Киева наносить удары по территории России, в том числе тактическими ракетами ATACMS.